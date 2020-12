Пять причин переехать в квартиру с террасой

По всей стране риелторы отмечают возросший интерес к квартирам с собственными террасами. Оно и не удивительно, режим самоизоляции, переход на дистанционную работу и учёбу, запрет на прогулки в парках, всё это изменило представление о комфорте проживания в городских квартирах.

Функциональность. Терраса является продолжением вашей квартиры, где вы можете создать место для работы, отдыха или спорта. А зимой можно установить елку и собрать друзей для встречи нового года на открытом воздухе. Ощущение загородной жизни. У вас появляется возможность отдохнуть и расслабиться на свежем воздухе, не покидая пределов городской квартиры, что крайне удобно во время режима самоизоляции. Только представьте, как посреди большого города у вас есть свой собственный кусочек свободного пространства, где можно разбить небольшой садик. Растения будут дарить прохладу в жаркие летние дни и создавать уютную расслабленную обстановку загорода. Видовые характеристики. Квартиры с террасами можно сравнить с ложей в престижном театре — ведь именно отсюда прекрасно наблюдать, как кипит жизнь города. Встречать рассветы и провожать закаты, любоваться огнями ночного города и наблюдать за звёздным небом. Ликвидность объекта. Покупатели таких лотов смогут реализовать или сдавать их в аренду по более высокой цене — разница в цене продажи и в арендной ставке в сравнении с обычными квартирами в том же доме достигает 20%. Высокий статус владельца. Кроме функциональных и визуальных преимуществ, клиенты выбирают данный формат жилья не только для решения жилищных вопросов. Квартиры с террасой — это определенный престиж, что оказывается важным критерием для клиентов премиального и элитного сегментов. -Собственная зеленая территория, место, где можно отдохнуть на свежем воздухе или комфортно работать, после карантина приобрело новую ценность. Но пока на рынке новостроек террасы являются редким видом. Сегодня даже балконы есть далеко не во всех проектах. Квартиры такого формата — редкость и занимают не больше 1 % на рынке недвижимости. Например, в клубном доме «Соты», в продаже остались последние 5 квартир с личными террасами, — рассказала Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест». Станьте полноправным владельцем захватывающих уфимских пейзажей и наслаждайтесь красотой столицы каждый день! Клубный дом «Соты» — проект бизнес-класса от одного из ведущих застройщиков Республики ГК «Первый Трест», реализованный в престижной локации — там, где бьётся сердце нашего города, в историческом центре Уфы. Статус дома подчеркивает и квартирография — здесь всего 126 просторных квартир. А это значит, что больше не будет переполненных лифтов и незнакомых лиц. Здесь каждый сосед — это потенциальный единомышленник, деловой партнер и надежный друг. Здесь будет царить атмосфера уюта и взаимопонимания, а все жители становятся частью привилегированного сообщества. И даже случайная беседа сможет открыть замечательные перспективы для новых идей и проектов, развития бизнеса и достижения намеченных целей. Неудивительно, что многие представители бизнеса, культуры и искусства уже выбрали этот дом в качестве места для жизни. На сегодняшний день дом находится на завершающей стадии строительства и проходит процедуру ввода в эксплуатацию, а это значит, что вам не придётся ждать переезда пока идёт строительство. В настоящий момент в продаже остаются последние 13 квартир и всего 5 из них с открытыми террасами от 5,1 кв. м до 26,3 кв. м. Если вы хотите оказаться в числе счастливых обладателей премиальной недвижимости вам стоит поторопится. Узнать подробнее о проекте вы можете на сайте или в офисе продаж по адресу г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78. Задать все интересующие вас вопросы вы можете по номеру 8 (347) 222-0-111.

