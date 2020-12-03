Пять причин переехать в квартиру с террасой

Статус дома подчеркивает и квартирография — здесь всего 126 просторных квартир. А это значит, что больше не будет переполненных лифтов и незнакомых лиц. Здесь каждый сосед — это потенциальный единомышленник, деловой партнер и надежный друг. Здесь будет царить атмосфера уюта и взаимопонимания, а все жители становятся частью привилегированного сообщества. И даже случайная беседа сможет открыть замечательные перспективы для новых идей и проектов, развития бизнеса и достижения намеченных целей. Неудивительно, что многие представители бизнеса, культуры и искусства уже выбрали этот дом в качестве места для жизни.