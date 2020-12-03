Предприятие «Казахмыс» обвинили в крупных хищениях у российских бизнесменов

После смерти Зимина «Казахмыс», который являлся партнером российской компании, заморозил платежи и остался должен примерно 8 миллионов долларов. Арустамян при этом открыл новую фирму на имя своего сына, перевёл на неё новые контракты и переманил часть сотрудников. Согласно записям с камер видеонаблюдения, те перед уходом украли из «РИВС» чертежи и наработки. Также Арустамян и руководство «Казахмыса» задним числом подписали ряд допсоглашений с невыполнимыми для «РИВС» условиями и огромными штрафами в пользу «Казахмыса». Естественно, сроки были сорваны и суды проиграны. Вместо предполагаемой оплаты «РИВС» получил огромный долг.