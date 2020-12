Предприятие «Казахмыс» обвинили в крупных хищениях у российских бизнесменов

Скандально известный промышленный гигант «Казахмыс» обвиняется в многомиллионных хищениях у российских предпринимателей.

Как сообщает versia.ru, горнорудная и металлургическая компания Казахстана с 1997 года занимается добычей и переработкой медной руды. За эти годы компания часто мелькала в скандальных материалах в СМИ. Руководство обвиняли в заказных убийствах, торговле наркотиками и связи с международным бандформированием «Махновцы». Согласно материалам судебных дел, от действий «Казахмыса» пострадали как минимум двое российских предпринимателей: Михаил Сутягинский (владелец группы компаний «Титан») и Анна Зимина (гендиректор НПО «РИВС»). Семь лет назад омский бизнесмен Сутягинский построил в Казахстане завод по производству металлургического кремния «Силициум Казахстан» и завод «Биохим». Спустя пару лет казахские банки потребовали от него досрочного возврата займов, используя административный ресурс. По словам бизнесмена, ему приписали вымышленные долги и национализировали его собственность. Сутягинский судится уже много лет. Главным подозреваемым по его делу является Андрей Третьяков, которого недавно экстрадировали в Россию. По слухам, он пообещал назвать имена реальных заказчиков захвата и рассказать, почему бизнес Сутягинского подвергается атакам бандформирования «Махновцы». Также «Казахмыс» подозревается в сговоре с исполнительным директором компании НПО «РИВС», которая работает в области инженерных изысканий и технических консультаций. Три года назад ее основатель академик Алексей Зимин скончался, и предприятие перешло его дочери Анне. По ее словам, такая перестановка не понравилась исполнительному директору Михаилу Арустамяну, который планировал занять место ее отца. После смерти Зимина «Казахмыс», который являлся партнером российской компании, заморозил платежи и остался должен примерно 8 миллионов долларов. Арустамян при этом открыл новую фирму на имя своего сына, перевёл на неё новые контракты и переманил часть сотрудников. Согласно записям с камер видеонаблюдения, те перед уходом украли из «РИВС» чертежи и наработки. Также Арустамян и руководство «Казахмыса» задним числом подписали ряд допсоглашений с невыполнимыми для «РИВС» условиями и огромными штрафами в пользу «Казахмыса». Естественно, сроки были сорваны и суды проиграны. Вместо предполагаемой оплаты «РИВС» получил огромный долг. В деле НПО «РИВС» справедливость частично восторжествовала: сделки с «Казахмысом» пересмотрели, а Арустамяна отправили под домашний арест. В компании рассчитывают, что вторую половину убытков он выплатит из своих средств. Сейчас дело Третьякова и Арустамяна рассматривают в петербургском суде, что дает надежду на возвращение миллиардов, похищенных у российских бизнесменов.

