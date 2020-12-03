Полиция Башкирии накрыла сауну с проститутками

Напомним, Шестой кассационный суд в Самаре вынес решение по жалобе уфимской проститутки Марии Л., которая является потерпевшей по делу об изнасиловании гражданином Нигерии Айо Осиа, который учился в Уфе. Подсудимого приговорили к 2 двум годам и 4 месяцам в колонии-поселения. 1 год и 2 месяца проведённые в СИЗО были зачтены в счет наказания в двойном размере. Айо Осиа освободили в зале суда, однако потерпевшая и её адвокат остались недовольны приговором и подали апелляцию в Верховный суд Башкирии. Суд оставил решение в силе.