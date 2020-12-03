Полиция Башкирии накрыла сауну с проститутками

Полиция Башкирии накрыла сауну с проститутками

Вчера, 11:32ОбществоАнна КононоваPhoto: МВД по Башкирии
Уголовный розыск Салавата выявил, что в одной из городских саун оказывались инимные услуги, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Сотрудники полиции в одной из саун Салавата задержали двух женщин 25 и 36 лет. Одну из них, уроженку ближайшего района, обвиняют в занятии проституцией. Известно, что ранее она уже задерживалась за оказание интимных услуг. Второй задержанной, 36-летней местной жительнице, предъявили обвинение в организации занятием проституцией.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, Шестой кассационный суд в Самаре вынес решение по жалобе уфимской проститутки Марии Л., которая является потерпевшей по делу об изнасиловании гражданином Нигерии Айо Осиа, который учился в Уфе. Подсудимого приговорили к 2 двум годам и 4 месяцам в колонии-поселения. 1 год и 2 месяца проведённые в СИЗО были зачтены в счет наказания в двойном размере. Айо Осиа освободили в зале суда, однако потерпевшая и её адвокат остались недовольны приговором и подали апелляцию в Верховный суд Башкирии. Суд оставил решение в силе.

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