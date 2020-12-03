«Надо жить!» Как сложились судьбы жителей Башкирии, лишившихся способности ходить

Не правильно говорить, что я стал первым человеком с инвалидностью, покорившим Эльбрус. И до меня были те, кто покорял эту вершину. Это, действительно, были люди с тяжелой формой инвалидности, им помогали, затаскивали сани наверх и т.д. Между нами есть разница. Я считаю себя вполне здоровым человеком, у которого просто нет ног. Впрочем, теперь они мне, в принципе, уже особо и не нужны, - заявляет Рустам Набиев.