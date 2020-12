«Надо жить!» Как сложились судьбы жителей Башкирии, лишившихся способности ходить

Сегодня, 3 декабря, во всем мире отмечается Международный день инвалидов.

Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 14 октября 1992 года с целью повысить осведомленность о положении людей с ограниченными возможностями, а также ускорить решение важных вопросов, касающихся участия инвалидов в жизни общества. Так получилось, что в период пандемии многие из них лишились возможности не только выходить из дома, но и получать своевременное лечение и реабилитацию. Не трудно заметить: если в последние годы государство старалось уделять внимание вопросам организации безбарьерной среды и другим проблемам инвалидов, то теперь, на фоне борьбы с пандемией, их опять «задвинули» в дальний угол. В итоге многим людям с ограниченными возможностями приходится рассчитывать больше на собственные силы и поддержку близких. Глава Башкирии сообщил, что построит центр инвалидов несмотря на коронавирус В такое время приобретает особое значение пример тех, кто преодолел невероятные трудности. Mkset сегодня рассказывает истории о таких людях. «Предпочитаю пинок, а не жалость» Это видео в сентябре облетело весь мир. 28-летний инвалид-колясочник из Башкирии Рустам Набиев поднялся на вершину Эльбруса, подтягиваясь весь путь практически на руках, и в минуты триумфа расплакался. Он благодарил жену и дочек за то, что верили в него, благодарил судьбу за все испытания, которые обрушились на его голову, но не сломили, а сделали сильнее, дали возможность вселять уверенность в других. Историю этого парня наверняка уже знают многие. Но о ней полезно рассказывать снова и снова, потому что она заряжает потрясающей энергией. Photo: instagram.com Это сегодня Рустам – известный блогер-мотиватор. А пять лет назад он был оглушенным страшной бедой молодым парнем, который лишился ног в результате обрушения казармы в Омске, где Рустам служил в армии. Тогда, в июле 2015 года, под обломками казармы погибли 24 парня. Рустама Набиева зажало между плитами, ноги после этого медики спасти ему уже не смогли. Целый год ушел на лечение и реабилитацию. Рядом с Рустамом всегда были родные и его девушка Индира. Среди погибших в обрушившейся под Омском казарме пятеро призывников из Башкирии Молодой человек тогда сразу решил: постарается вести обычный образ жизни. Даже без ног. Нельзя сдаваться, хоронить себя заживо. Это истинное счастье - жить в благодарности за то, что имеете, так сформулировал Рустам свой приоритет, которому старается четко следовать. Решив для себя, что сделает предложение Индире, непременно стоя на ногах, Рустам за рекордные две недели освоил протезы, несмотря на сильные боли. Этот парень творит нереальные чудеса! писали про Рустама Набиева СМИ. И в самом деле – за пять лет он смог сделать столько, сколько здоровые люди не успевают совершить за всю свою жизнь. Во-первых, Рустам стал успешным слэдж-хоккеистом. Во-вторых, прыгнул с парашютом, чтобы победить страх высоты. Потом принял участие в массовом забеге. Затем протащил за собой автомобиль, двигаясь по асфальту на руках. Инвалид из Башкирии Рустам Набиев собирается покорить Эльбрус Восхождение на Эльбрус, пожалуй, по ситуации на сегодня можно смело назвать кульминацией достижений Рустама. Сначала была идея, что он будет подниматься на санях, как это делали другие его обезноженные предшественники. Но от нее пришлось отказаться, потому что потребовалось бы толкать сани сзади, а это оказалось невыполнимо. И тогда на свой страх и риск Рустам решил, что будет подниматься при помощи рук – втыкая ледорубы впереди себя и подтягиваясь на них к вершине. Полгода парень неустанно тренировался в спортзале, занимался кроссфитом. Тренировал и тело, и силу духа. По его собственному признанию, самым сложным испытанием стали не столько физические нагрузки при подъеме на Эльбрус, сколько скептическое отношение людей к его затее. Но чем чаще он слышал снисходительные мнения о том, что не одолеет Эльбрус, тем сильнее желал доказать обратное. Настырный молодой человек специально выбрал для восхождения западную сторону Эльбруса, подъем по которой считается наиболее сложным. Photo: instagram.com Добравшись до первого привала, Рустам почти не чувствовал рук. Он устал настолько, что готов был всё бросить и вернуться. Но потом вспомнил, как обещал старшей дочке снять видео с самой верхотуры Эльбруса, и решил выполнить обещание во что бы то ни стало. Photo: instagram.com Труднее всего оказалось в конце пути, где необходимо было двигаться по узкой тропке с большим градусом наклона. Зная это, теперь понимаешь, что слезы, которые Рустам не смог сдержать, добравшись до цели, - это не какие-то там сантименты. Он реально преодолевал последние метры до вершины, выбиваясь из сил, только благодаря сильному желанию победить. Не правильно говорить, что я стал первым человеком с инвалидностью, покорившим Эльбрус. И до меня были те, кто покорял эту вершину. Это, действительно, были люди с тяжелой формой инвалидности, им помогали, затаскивали сани наверх и т.д. Между нами есть разница. Я считаю себя вполне здоровым человеком, у которого просто нет ног. Впрочем, теперь они мне, в принципе, уже особо и не нужны, - заявляет Рустам Набиев. Отметим, что этот парень не намерен успокаиваться на достигнутом. Он будет продолжать тренировки, чтобы в следующем году покорить гору Чо-Ойу в Гималаях высотой 8 201 метр над уровнем моря. Считается, что она почти на полтысячи метров ниже, но подъем на неё не менее опасен, чем на Эльбрус. «Предпочитаю пинок, а не жалость», - такой статус поставил Рустам в соцсетях. В середине ноября он встревожил подписчиков сообщением о том, что заразился коронавирусом. К счастью, у его жены и обеих дочек опасный вирус не был выявлен. При этом Рустам опубликовал оптимистичную фотографию с подписью «Теперь я король». Никто не усомнился, что Рустам справится и с этой напастью. «Преодоление. Живопись» Художник почтенного возраста Константин Александрович Юрин живет в уфимском доме-интернате престарелых и инвалидов, переименованном не так давно в Республиканский геронтологический центр «Именлек», уже более 15 лет. Здесь он обрел душевное равновесие и написал немало прекрасных полотен. В свои 66 лет Константин Александрович не любит говорить о жизни до травмы, лишившей его возможности ходить. В той жизни были разные события. Photo: Facebook.com Он успел поработать художником-оформителем на стадионе Гастелло и в Башкирском бытовом производственном рекламном комбинате. Трудился художником-чеканщиком в скульптурном цехе в художественном фонде России. Какое-то время жил в Уренгое, где стал победителем конкурса на лучший проект стелы в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Став внезапно инвалидом, Константин Александрович познал и человеческое участие, и бездушие. Расставание со второй женой случилось сразу после травмы. Бывшая супруга решила, что жизнь с неходячим мужем ей не подходит, и даже не стала забирать его из больницы. Друзья Константина Александровича помогли ему справиться с таким неожиданным ударом, поддержали и устроили в интернат в Уфе. Уже на новом месте Константина Александровича ожидал еще один неприятный сюрприз – в интернат приехали сотрудники полиции, разыскивавшие его по подозрению в преступлении. Оказалось, прежняя жена заявила, что Юрин угрожает её убить. Увидев Константина Александровича в инвалидном кресле, полицейские извинились и уехали. Photo: Facebook.com Как считает художник, тем эпизодом полоса несчастий в его жизни завершилась. Максимум своего времени он решил теперь посвящать творчеству. И не безрезультатно. Photo: Facebook.com За последние годы он не раз становился номинантом международного конкурса за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства «Филантроп» в различных номинациях, а в 2018 году стал дипломантом этого творческого состязания в номинации «Литературное творчество» за сборник стихов, которые он пишет практически к каждой своей картине. Константин Александрович говорит, что ему, несмотря ни на что, все-таки очень везет на встречи с хорошими людьми. Photo: Facebook.com Несколько своих картин художник посвятил уфимскому стилисту Татьяне Овсяниковой, которую считает не без оснований своим ангелом-хранителем. Меня как-то пригласили в этот интернат помочь местным девушкам подготовиться к конкурсу красоты «Мисс Весна», сделать им прически. И одна из них предложила посмотреть картины своего друга – художника, тоже живущего в интернате. Полотна меня сразу очаровали своим теплым и насыщенным цветом, они буквально светились, рассказывает Татьяна Овсяникова. Photo: Facebook.com Но когда она увидела пожилого седовласого художника с прекрасными манерами, передвигающегося в инвалидной коляске, то поначалу растерялась от неожиданности. Многие его картины имеют высоту в полтора-два метра. Для человека, который не может встать в полный рост, написать их – это великий труд. Я сразу подумала: как жаль, что плоды этого поистине исполинского труда не видели люди за пределами интерната. В них так много солнца и красоты, которые могут согреть множество сердец, отметила Татьяна. Посоветовавшись с сотрудниками интерната, она решила помочь в организации выставок работ Константина Юрина. Последняя из них (правда, организованная без помощи Овсяниковой) состоялась в марте этого года в галерее «Урал». И Константин Александрович, и все его друзья надеются, что пандемия скоро отступит, и творческие встречи мастера с почитателями его таланта возобновятся. «Большое счастье – быть вместе» 22 января этого года в Старобаишском интернате для престарелых и инвалидов состоялось трогательное событие — сочеталась законным браком пара Равиля Фасхутдинова и Альбины Зиганшиной, которая познакомилась в учреждении. Mkset ранее уже подробно писал об этом уникальном для страны и республики месте, которое находится практически в двух часах езды от Уфы в Дюртюлинском районе Башкирии. Шанс измениться для всех: как в Башкирии работает интернат для престарелых и сирот С 2007 года здесь сначала жили престарелые инвалиды, семьи которых оказались не в состоянии их содержать. Позже на полное гособеспечение сюда перевели еще и детей, нуждающихся в постоянном уходе, от которых отказались родители. Так получилось, что старики начали заботиться о младших и обрели таким образом семью, дети же получили заботу, любовь и внимание от старших. Но история Равиля и Альбины особенная — и дело даже не в 27-летней разнице в возрасте (красавице Альбине исполнилось 30 лет, а седовласому Равилю — 57), а в том, как их забота и внимание друг к другу буквально помогли им выжить. В 2008 году в интернат поступила Альбина — состояние у нее было очень тяжелое до такой степени, что её принесли на носилках. У нее была диагностирована черепно-мозговая травма. Девушка какое-то время не ходила, не говорила. Воспитатели интерната учили ее правильно держать ложку, вилку, ухаживать за собой. Photo: vk.com Равиль появился в интернате в 2012 году. Альбина, судя по всему. сразу пришлась ему по сердцу. Красивая шатенка, стройная и очень ранимая. К ней нередко приставали мужчины, пытались ближе познакомиться, — но от такого внимания Альбине было не по себе. Равиль же оказался очень обходительным, ухаживал осторожно, помогал в мелочах. Photo: vk.com Девушка раз в год проходила лечение в больнице в Уфе. Как-то перед очередным ее медосмотром Равиль подошел к директору интерната Эльзе Раифовне Шайхутдиновой и признался, что влюблен в Альбину и хочет на ней жениться. Эльза Раифовна ответила, что всё в его силах, и посоветовала не бояться трудностей. Равиль поехал встречать Альбину из больницы, купил торт и сделал ей предложение. Альбина поначалу ответила, что подумает. Потом тоже пришла за советом к Эльзе Раифовне, которая почти слово в слово повторила ей то, что сказала ранее Равилю. В итоге через некоторое время, в 2017 году, Равиль и Альбина вступили в брак по мусульманскому обычаю — провели никах. Стали жить вместе и заботиться друг о друге. А официальная свадьба у них состоялась 22 января, был заключен официальный брак, а потом состоялась церемония по татарским обычаям в местном Доме культуры. Готовились, конечно, заранее. Альбина подбирала наряд, украшения, воспитатели сделали ей прическу, макияж. До этого молодожены познакомились с родными Равиля в Миякинском районе, близкие одобрили их союз. Photo: vk.com Было все — пышный букет, каравай, красивое платье. Правда, вместо свадебного кортежа — украшенная цветами машина приюта, а в качестве гостей — подопечные интерната. Об этой свадьбе был снят красивый сюжет для местного телеканала. Photo: vk.com Равиль и Альбина уже стали живой легендой интерната. Ими восхищаются, всячески поддерживают. А супруги стараются жить максимально активной жизнью. Весной вместе мастерили скворечники к Международному дню птиц, позднее проводили мероприятия, посвященные дню семьи, для юных обитателей интерната. Для наших ребятишек их семья стала примером хранителей семейного очага, говорят сотрудники интерната. Только цифры По данным федерального реестра инвалидов, в Башкирии проживает сегодня около 248 тысяч людей с ограниченными возможностями. Из них 17,5 тысячи человек – это дети. Как сообщили недавно в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ, с начала года обследование прошли 40 352 человека. Инвалидами были признаны 26 938 из них. При этом за первые шесть месяцев показатель повторно признанных ими составил 49,7. За аналогичный период прошлого года он достиг 40,9. Среди детей этот показатель уменьшился с 26,9 до 25,5.

