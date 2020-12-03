Министр образования Башкирии не одобрил законопроект о переносе начала учебного года

По мнению авторов предложения, перенос начала учебного года позволит более гибко подходить к этому вопросу6 учитывая климатические условия и другие форс-мажорные ситуации, происходящие в стране и регионе. Также, по мнению чиновников, в регионах страны получился развить туристическую отрасль, так как сентябрь считается «бархатным» сезоном для отдыха в теплых уголках страны и мира.