Министр образования Башкирии не одобрил законопроект о переносе начала учебного года

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР разработали законопроект о проведении эксперимента и переносе начала учебного года на 1 октября. Сегодня в Башкирии на базе Общественной палаты состоялось общественное обсуждение законопроекта.

По мнению авторов предложения, перенос начала учебного года позволит более гибко подходить к этому вопросу6 учитывая климатические условия и другие форс-мажорные ситуации, происходящие в стране и регионе. Также, по мнению чиновников, в регионах страны получился развить туристическую отрасль, так как сентябрь считается «бархатным» сезоном для отдыха в теплых уголках страны и мира. По данным общественной палаты, во время обсуждения законопроекта в Башкирии все спикеры высказались против. В том числе и министр образования республики Айбулат Хажин. По его словам, авторы законопроекта, скорее всего, далеки от системы образования. — Согласно федеральным государственным образовательным стандартам, продолжительность учебного года составляет от 33 до 35 недель в зависимости от класса. Поэтому в любом случае, если учеба у детей начнется 1 октября, то раньше июня она не завершится, есть четкие требования по количеству каникулярных дней, сократить каникулы не получится, отметил он. Также министр образования прокомментировал аргумент об увеличении турпотока. По его словам, если случится перенос начала года, то придется перенести и начало работы санаториев и лагерей для школьников. — Из-за переноса учебного года все пришкольные и детские оздоровительные лагеря будут работать с июля по сентябрь. У нас не Краснодар, у нас в сентябре холодно, дети элементарно будут мерзнуть, говорит Айбулат Хажин.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter