Минэкологии РБ: маленький процент переработки мусора связан с низкой платой населения

Регоператоры не платят, говорят, вы тоже свой тариф понижайте, поскольку нас опустили, вы тоже опускайтесь. А они не хотят опускаться, поскольку они тоже вложили деньги и им надо окупать свои проекты. Вот у нас на этом все и застопорилось. Поэтому регоператоры сейчас не везут на сортировку, а везут напрямую на полигон, сказал Урал Искандаров.