Минэкологии РБ: маленький процент переработки мусора связан с низкой платой населения

Минэкологии РБ: маленький процент переработки мусора связан с низкой платой населения

Вчера, 14:52ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Башкирии в 2020 году было отсортировано только 18% от общего объёма ТКО или 206 тысяч тонн. В целом с начала года вывезено 1,4 миллиона тонн мусора. Данные привёл министр экологии и природопользования Урал Искандаров на заседании комитета Курултая Башкирии, сообщает «Коммерсант-Уфа».

Низкий процент переработки мусора министр связал с низким размером платы населения за вывоз ТКО. Вместо установленного тарифа в 95 рублей жители городов по распоряжению правительства платили 70 рублей, в селе — 30 рублей. Отметим, что с первого сентября плата выросла до 75 и 55 рублей соответственно. По словам Искандарова, все средства идут на перевозку отходов.

Он таже отметил, что мусоросортировочные комплексы защитили свои тарифы, которые входят в тарифы регоператоров. Но регоператоры, которым искусственно занизили плату, не могут оплатить сортировку. Так и остаются споры между регоператорами и сортировщиками.

Регоператоры не платят, говорят, вы тоже свой тариф понижайте, поскольку нас опустили, вы тоже опускайтесь. А они не хотят опускаться, поскольку они тоже вложили деньги и им надо окупать свои проекты. Вот у нас на этом все и застопорилось. Поэтому регоператоры сейчас не везут на сортировку, а везут напрямую на полигон, сказал Урал Искандаров.

Напомним, в конце сентября директор МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Айрат Ахметов представил данные о задолженности жителей Уфы за вывоз ТКО. Долг составил более 209 миллионов рублей. Однако предприятие ежедневно вывозит отходы из 3446 контейнерных площадок.

Related news:
плата за вывоз мусораБашкириявывоз мусорараздельный мусорутилизация мусорамусормусорная реформа
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы