Минэкологии РБ: маленький процент переработки мусора связан с низкой платой населения

В Башкирии в 2020 году было отсортировано только 18% от общего объёма ТКО или 206 тысяч тонн. В целом с начала года вывезено 1,4 миллиона тонн мусора. Данные привёл министр экологии и природопользования Урал Искандаров на заседании комитета Курултая Башкирии, сообщает «Коммерсант-Уфа».

Низкий процент переработки мусора министр связал с низким размером платы населения за вывоз ТКО. Вместо установленного тарифа в 95 рублей жители городов по распоряжению правительства платили 70 рублей, в селе — 30 рублей. Отметим, что с первого сентября плата выросла до 75 и 55 рублей соответственно. По словам Искандарова, все средства идут на перевозку отходов. Он таже отметил, что мусоросортировочные комплексы защитили свои тарифы, которые входят в тарифы регоператоров. Но регоператоры, которым искусственно занизили плату, не могут оплатить сортировку. Так и остаются споры между регоператорами и сортировщиками. Регоператоры не платят, говорят, вы тоже свой тариф понижайте, поскольку нас опустили, вы тоже опускайтесь. А они не хотят опускаться, поскольку они тоже вложили деньги и им надо окупать свои проекты. Вот у нас на этом все и застопорилось. Поэтому регоператоры сейчас не везут на сортировку, а везут напрямую на полигон, сказал Урал Искандаров. Напомним, в конце сентября директор МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Айрат Ахметов представил данные о задолженности жителей Уфы за вывоз ТКО. Долг составил более 209 миллионов рублей. Однако предприятие ежедневно вывозит отходы из 3446 контейнерных площадок.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter