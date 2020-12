Медики Карачаево-Черкесии получили ключи от 17 новых автомобилей скорой помощи

В Карачаево-Черкесскую республику пришли 17 новых автомобилей скорой помощи класса «B». Машины поступили по нацпроекту «Здравоохранение».

Как сообщает infox.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, ключи от новой техники руководству медучреждений были вручены председателем республиканского правительства Асланом Озовым. Новую специализированную медицинскую технику уже распределили среди медучреждений. Три автомобиля направят на станцию скорой помощи Черкесска, остальные поступят в распоряжение районных и городских больниц. Машины класса «В» позволяют оказывать скорую медицинскую помощь врачебной бригадой, транспортировать пациентов и контролировать их состояние по пути в медучреждение. В составе их оборудования есть редуктор-ингалятор кислородный, аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, аппарат ингаляционного наркоза, газовая смесь кислорода и динитрогена оксида, дефибриллятор, электрокардиограф и другая медицинская техника.

