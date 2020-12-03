Медики Карачаево-Черкесии получили ключи от 17 новых автомобилей скорой помощи

Машины класса «В» позволяют оказывать скорую медицинскую помощь врачебной бригадой, транспортировать пациентов и контролировать их состояние по пути в медучреждение. В составе их оборудования есть редуктор-ингалятор кислородный, аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, аппарат ингаляционного наркоза, газовая смесь кислорода и динитрогена оксида, дефибриллятор, электрокардиограф и другая медицинская техника.