За последние сутки из коронавирусных отделений московских больниц выписали чуть меньше семи тысяч пациентов.

По сообщению газеты “Известия”, в Москве выздоровели еще шесть тысяч восемьсот сорок девять человек - столько пациентов выписали из коронавирусных больниц за прошедшие сутки. Таким образом, общее количество вылечившихся от коронавирусной инфекции в столице составило четыреста семьдесят одну тысячу восемьсот тридцать три.

