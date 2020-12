Синоптики Башгидрометцентра сообщили, что декабрь в Башкирии окажется холоднее обычного на один градус. Среднемесячная температура будет соответствовать норме. Примерно -11,-12 градусов.

На этой неделе в республике будет бушевать «сибирский» антициклон. Температурный режим неоднородный. Ночью ожидаются морозы то до -13, то до -20 градусов. Теплее будет в облачные дни. Самая холодная погода ожидается в восточных районах республики. Там ударят морозы до -27 градусов, в горных районах до -17 градусов. Существенных осадков не ожидается, ночью и утром местами будут наблюдаться туманы.

