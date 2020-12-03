Холдинг 1MI стал информационным партнером медиапремии «Искра Юга 2020»

Известно, что ежегодно премия собирает заявки от 80-90 редакций, а в конкурсе участвуют более 300 журналистских текстов. Участвовать могут авторы редакций газет, журналов и онлайн-СМИ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Крыма.
— Мы всецело поддерживаем организаторов в деле повышения качества журналистики и контента в СМИ. Региональные медиа – большая сила, они не только отражают существующую повестку, но и, что особенно важно, формируют и транслируют общественное мнение о тех или иных событиях в регионе. Это серьезная ответственность перед аудиторией. Гораздо более серьезная, чем в больших федеральных СМИ. Мы постоянно стремимся к повышению качества наших материалов, стараемся быть объективными и полезными нашим читателям. А участие в конкурсах и премиях – отличная возможность показать то, что нам кажется наиболее удачным, посмотреть на работы коллег, научиться чему-то новому. Наши южные редакции уже готовят заявки, а мы, конечно, будем за них болеть, - отметил гендиректор холдинга 1MI Федор Щербаков.
Премия ежегодно помогает повышать популярность качественных СМИ в регионе и мотивирует журналистов к росту и развитию. В составе холдинга 1MI два онлайн-СМИ на юге России – RostovGazeta и NewsTracker. И они традиционно участвуют в конкурсе.
Александр Егоров, контент-директор холдинга 1MI, уверен, что участие в конкурсах способствует профессиональному росту журналистов.
— Наши издания уже участвовали в конкурсе ранее и не без успеха. В этом году две наши редакции – Rostovgazeta и Newstracker выставляют свои лучшие расследования, аналитику, репортажи, посвященные событиям в Ростовской области, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа. За этот год наши СМИ заметно выросли в качестве, но и медиарынок юга России развивается динамично, повестка последнего времени объективно располагает к росту аудитории СМИ. Так что мы ожидаем, что на конкурсе будет представлено много хороших работ, он обещает быть интересным, а борьба за премии в номинациях – напряженной, — отметил он.
Заявки на участие в конкурсе журналистских работ принимаются до 30 декабря 2020 года по электронной почте iskra@expertsouth.ru. В связи с ограничениями из-за пандемии все мероприятия премии переносятся в онлайн-режим. Исключение составляет торжественная церемония, на которую будут приглашены лауреаты, члены экспертного совета и представители партнеров.