Холдинг 1MI стал информационным партнером медиапремии «Искра Юга 2020»

В этом году состоится 13-я ежегодная премия для журналистов «Искра Юга». Холдинг 1MI стал информационным партнером конкурсного мероприятия. Организовали премию аналитический центр «Эксперт Юг» при поддержке ПАО «Ростелеком».

Известно, что ежегодно премия собирает заявки от 80-90 редакций, а в конкурсе участвуют более 300 журналистских текстов. Участвовать могут авторы редакций газет, журналов и онлайн-СМИ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Крыма. — Мы всецело поддерживаем организаторов в деле повышения качества журналистики и контента в СМИ. Региональные медиа – большая сила, они не только отражают существующую повестку, но и, что особенно важно, формируют и транслируют общественное мнение о тех или иных событиях в регионе. Это серьезная ответственность перед аудиторией. Гораздо более серьезная, чем в больших федеральных СМИ. Мы постоянно стремимся к повышению качества наших материалов, стараемся быть объективными и полезными нашим читателям. А участие в конкурсах и премиях – отличная возможность показать то, что нам кажется наиболее удачным, посмотреть на работы коллег, научиться чему-то новому. Наши южные редакции уже готовят заявки, а мы, конечно, будем за них болеть, - отметил гендиректор холдинга 1MI Федор Щербаков. Премия ежегодно помогает повышать популярность качественных СМИ в регионе и мотивирует журналистов к росту и развитию. В составе холдинга 1MI два онлайн-СМИ на юге России – RostovGazeta и NewsTracker. И они традиционно участвуют в конкурсе. Александр Егоров, контент-директор холдинга 1MI, уверен, что участие в конкурсах способствует профессиональному росту журналистов. — Наши издания уже участвовали в конкурсе ранее и не без успеха. В этом году две наши редакции – Rostovgazeta и Newstracker выставляют свои лучшие расследования, аналитику, репортажи, посвященные событиям в Ростовской области, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа. За этот год наши СМИ заметно выросли в качестве, но и медиарынок юга России развивается динамично, повестка последнего времени объективно располагает к росту аудитории СМИ. Так что мы ожидаем, что на конкурсе будет представлено много хороших работ, он обещает быть интересным, а борьба за премии в номинациях – напряженной, — отметил он. Заявки на участие в конкурсе журналистских работ принимаются до 30 декабря 2020 года по электронной почте iskra@expertsouth.ru. В связи с ограничениями из-за пандемии все мероприятия премии переносятся в онлайн-режим. Исключение составляет торжественная церемония, на которую будут приглашены лауреаты, члены экспертного совета и представители партнеров.

