Глава Башкирии утвердил закон о штрафах за незаконные захоронения

Новым законом также предусмотрены штраф за несанкционированную установку надгробий и могильных оград. Согласно нововведениям, теперь физлица за это нарушения заплатят от одной до трех тысяч рублей, должностные лица — от пяти до 10 тысяч рублей, юридические лица — от 20 до 30 тысяч рублей.