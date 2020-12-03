Глава Башкирии утвердил закон о штрафах за незаконные захоронения

Глава Башкирии утвердил закон о штрафах за незаконные захоронения

Вчера, 08:49ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о штрафах за незаконные захоронения.

Документ предполагает наложение санкций за нарушение правил содержания мест погребения. В этом случае физические лица заплатят от одной до трёх тысяч рублей, должностные лица — от трех до пяти тысяч рублей, юридические лица — от пяти до 10 тысяч рублей.

В случае организации незаконного захоронения для граждан предусмотрен штраф от одной до трёх тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Новым законом также предусмотрены штраф за несанкционированную установку надгробий и могильных оград. Согласно нововведениям, теперь физлица за это нарушения заплатят от одной до трех тысяч рублей, должностные лица — от пяти до 10 тысяч рублей, юридические лица — от 20 до 30 тысяч рублей.

Напомним, данные законопроект был принят на очередном пленарном заседании в Госсобрании Башкирии 26 ноября. Как отмечал спикер парламента Константин Толкачев, в последнее время участились случаи стихийного захоронения, установки ограждений и памятников в неположенных местах. В связи с этим было принято решение внести изменения в закон.

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