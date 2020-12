Для нижегородцев программа льготной ипотеки истекает 15 декабря

В Нижнем Новгороде можно купить квартиру в жилом комплексе «КМ Анкудиновский Парк» по программе сельской ипотеки со ставкой 1,9%. Эти условия будут действовать до 15 декабря.

Программу сельской ипотеки со ставкой в 2,7% годовых разработало АО «Россельхозбанк». Сегодня ипотеку решили снизить до 1,9% годовых. Льготными условиями могут воспользоваться участники зарплатного проекта «Россельхозбанка» и работники ряда крупных фирм, пишет newsnn.ru. По такой ипотеке за трехкомнатную квартиру каждый месяц реально платить чуть более 13 000 рублей. В то же время надо помнить, что на кредит по этой программе действует лимит до 3 миллионов рублей. Отметим, что «Каркас Монолит» является единственным крупным застройщиком, на которого распространяется данная программа «Россельхозбанка». Всего через несколько суток возможность купить квартиру по такой льготной ставке исчезнет. Чиновники решили, что данный вид кредитов нужно выдавать только на новостройки высотой не более пяти этажей. Участникам программы, чтобы взять выгодную ипотеку, придется пройти процедуру обязательного личного страхования. Застройщик готов компенсировать до 50% цены страхового полиса. В ЖК «КМ Анкудиновский Парк» «Каркас Монолит» сдает еще пару домов. Часть новоселов получат ключи от нового жилья уже в начале 2021 года. В жилом комплексе активно претворяют в жизнь концепцию «двор без машин». Все дворы полностью пешеходные. Для детей построили зоны отдыха и спортивные площадки. Вместе с этим благоустраивают и придомовую территорию. Микрорайон превратится в один из самых масштабных жилых комплексов в регионе. В него будет входить 33 дома высотой от 19 до 25 этажей. На данный момент в жилом комплексе уже открыли один детский сад на 280 детей. «Каркас Монолит» существует на рынке недвижимости достаточно давно. Компания зарекомендовала себя надежным застройщиком.

