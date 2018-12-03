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Уфимский хирург Евгений Ионис: Чудеса случаются, но есть статистика чудес
Сюжеты:
Поправки в КонституциюЭпидемия коронавирусаНациональные проекты 2019-2024
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Уфимский хирург Евгений Ионис: Чудеса случаются, но есть статистика чудес

3 декабря 2018, 16:37ОбществоВиктория КуприяноваФото: Сергей Словохотов/ Mkset.ru
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