В Уфе на православной выставке священник спел под билофон

Видео выступления он разместил на своей странице в Facebook.

В Уфе с1 по 6 декабря Уфимская епархия проводит православную ярмарку «Рождественская». Она проходит в выставочном центре «ВДНХ Экспо».

- На выставку прибудет список чудотворного образа Божией Матери «Геронтисса», - сообщили ранее в Уфимской епархии.- Будет представлен широкий ассортимент духовной литературы, церковной утвари, русских икон, ювелирных изделий. В программе выставки: духовные беседы, выступление исполнителей духовной музыки.

В выставке участвуют представители Сирии, Сербии, Греции , Израиля, Грузии, Италии, Украины, многие монастыри и храмы России.

Одно из выступлений участник выставки руководитель культурно-методического центра «Слобода» (Оренбург) иерей Валерий Логачев разместил на своей странице в Facebook.