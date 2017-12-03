Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Новогодний корпоратив: Чем удивят ивент-агентства и ведущие в Башкирии
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%94%d0%b5%d0%b4%d1%8b%d0%9c%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8b

Новогодний корпоратив: Чем удивят ивент-агентства и ведущие в Башкирии

Сегодня, 13:15ОбществоНадежда Валитова, Евгения Исаева
Читайте
также
Первый канал рассказал об инвалидах, живущих в аварийном доме в Уфе
От 7 тысяч до миллиона: сколько берут башкирские звезды за новогодний вечер
«Ла-ла Ленд» по-башкирски: студенты сняли мюзикл про свою аварийную общагу