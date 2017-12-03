Новогодний корпоратив: Чем удивят ивент-агентства и ведущие в Башкирии

Медиакорсеть опросила участников рынка организации и проведения праздников.

Накануне Нового года Медиакорсеть решила немного облегчить задачу тем, кто все еще думает над тем, как провести новогодний праздник в компании. Мы провели опрос среди организаторов праздников и ведущих. И вот что они нам рассказали.

Лиля Ачивакова, региональный представитель event-агентства "СУБОТА"

- Наше агентство в Уфе является франшизой, главный офис находится в Санкт-Петербурге. В основном мы специализируемся на концертных мероприятиях и привозах звезд. Директором является Артур Айдакаев - ведущий с ТОП-15 Уфа, поэтому мы редко когда взаимодействуем с другими ведущими, только когда ценник слишком низкий. В соответствие с этим у нас нет каких-либо акций и наборов, в основном в зависимости от желаний клиента подбираем компоненты и идем на уступки по цене либо услугам.

Расценки на мероприятия разные, потому что есть фирмы, которые согласны на привоз звезды, актеров и прочих артистов + различные бонус-фишки, начиная с элементарного видеоприкола до туманных скульптур, а есть те, кто выделяет, к примеру 100 000 рублей на 30 человек. Естественно, как минимум 60 000 тысяч уйдет на банкет и только 40 000 рублей остается на концертное мероприятие. С таким бюджетом не разгуляешься, поэтому мы предлагаем программу, ведущего и можем сделать бонус-презент, зависящий от заказчика.

Татьяна Ладова, креативный директор DL EVENT

- Мы предлагаем как организацию под ключ, так и частичное администрирование новогодних корпоративов. Организация под ключ предполагает создание уникального концепта и сведение воедино всех составляющих мероприятия в едином стиле: дизайн, шоу-программа, конкурсная программа, интерактивы.

В наших мероприятиях нет «солянки» из концертных номеров. Мы учитываем все нюансы и требования заказчика и предлагаем организацию на любой бюджет. Абсолютно все позиции вариативны и обсуждаемы. Цены артистов в свободном доступе в интернете. «Накручивать» на стоимости не наш конёк. Наш конек - создание уникального авторского контента с учётом особенностей предприятия, задействования сотрудников и т.п. Цена агентского вознаграждения обычно колеблется от 10 до 15 процентов от бюджета. Для постоянных заказчиков действуют фиксированные цены.

Виллина Хусаинова, Viva la Vila event

- В новогодние праздники мы можем предложить выездной кейтеринг - это шоколадный фонтан, стоимость 2500 рублей, каскад шампанского от 2200 рублей, фруктовую фигуру с 10 кг фруктов 3000 рублей, а также фотозону от 3500 рублей, пресс-волл в аренду или под заказ. Стоимость фотозоны будет зависеть от дизайна макета и размера конструкции.

Дамир Имаев, ведущий

- В том году особых фишек в моем репертуаре не было, разве что веселые моменты, связанные с курицей (это конкурс с самыми серьезными людьми компании в виде американского психологического испытания, задача не засмеяться, ну и, разумеется, все смеялись).

В этом году я все силы бросил на изучение корпоративной культуры и ценностей разных передовых компаний. В новогодние праздники будет много интересного, связанного с корпоративными ценностями, сплочением коллектива и написанием шуток под часть сотрудников компании, так называемые "гвозди программы".

Я считаю, что моя деятельность пользуется популярностью, потому что я всегда искренний с людьми и не обманываю себя и их. Есть проекты, которые я не беру, не интересно заниматься этим ради денег, нравятся проекты с душой, поэтому я, наверное, больше свадебный ведущий. Цены на мои услуги начинаются от 30 000 рублей за 4 часа программы.

Юлечка Хабиби, танцовщица восточных танцев

- Я танцую восточное шоу, в мою программу входят различные стили восточных танцев: классическое межансе, соло табла, шааби, ирак, шоу белли дэнс!

Также я провожу интерактив с гостями, где они танцуют вместе со мной. Практически ни одно мероприятие не проходит без таких моментов, потому что это всегда весело, интересно и позитивно. В моем репертуаре есть номера, которые уже очень полюбились публике, они останутся. Но вместе с ними я добавила новые хореографические постановки, которые, я надеюсь, будут восприняты на ура.

Александр Уфимцев, ведущий

- Я считаю, что от ведущего зависит 80% успеха любого события. Именно поэтому для меня принципиально важно создать благоприятную атмосферу на торжестве - без пошлостей, с уважением к традициям, стать хорошим другом для каждого гостя, а самое главное - быть настоящим, живым и искренним... без шаблонов и пафоса. Что касается наших прошлогодних новогодних мероприятий, мы посвятили нашу программу Году кино. Все конкурсы, фишки и развлечения были связаны с кино. Цены программы колеблются от 25 000 рублей, включая проектор и звук, с работой диджея до 35 000 рублей. Все-таки кризис и санкции свое дело делают. У нас нет рекламы – нас приглашают только по сарафанному радио, либо гости увидели, как мы работаем на свадьбе или юбилее, и начинают приглашать на корпоративы.

Мы предлагаем UFIMCEV NEW YEAR SHOW 2018. Проработанный и согласованный тайминг. Продолжительность программы 6 часов. Комплект светомузыкального оборудования. Визуальная составляющая (проектор/ экран). Свежий авторский сценарий способен повеселить как сотрудников уважаемого возраста, так и молодежь. В этом году мы решили сделать микс из лучших интерактивов и конкурсов за последнее время и назвали нашу программу «Исполнитель желаний или ФАНТастический Новый год». Почему обращаются к нам? Наверное, потому что я похож на Джима Кэрри. А если серьезно, я просто знаю, что нужно людям - люди это ценят, пишут хорошие отзывы. А еще - артистизм. Будет просто отлично, если в какой-то момент ваш ведущий сможет перевоплотиться в Деда Мороза, либо спеть, или, например, сыграть на гитаре. Я это могу.

Также мы не практикуем на мероприятиях стриптиз, поедание закусок с обнаженных девушек и другие действия, которые, по нашему мнению, не эстетичны, могут оскорбить чье-то достоинство и переходят этические рамки присутствующих. Мы считаем, что некоторые развлечения – индивидуальны и не вписываются в корпоративную культуру компаний, а также дурно влияют на мотивацию персонала, поскольку могут демонстрировать в людях не лучшие качества, о которых коллегам по работе знать не обязательно.

Камиль Шахмухаметов, солист барабанного шоу SPLASH

- Шоу барабанщиков - это захватывающее, динамичное, живое звучание, заряжающее позитивом и драйвом. Игра на ударных инструментах сопровождается световыми, 3D визуальными эффектами, а также танцами популярных стилей всех времен и народов, что многократно увеличивает удовольствие от увиденного представления. Идеально вписывается в программу таких мероприятий, как корпоративы, клубные вечеринки, презентации, свадьбы и дни рождения. В ряд номеров по сценарию входит 3D-мэппинг и фоновая визуализация через проектор. Живая игра с брызгами воды на светящихся неоном барабанах, яркие мерцающие костюмы и палочки оставят неизгладимое впечатление у детей и взрослых!

В Уфе будет выступать один коллектив из четырех человек с двумя номерами: выступление с водой и светодиодный. Стоимость 7000 рублей.

Нэркэс Юлдашева, солистка шоу Guzal-dance

- Я танцовщица ансамбля Guzal-dance. В наш репертуар входят как народные башкирские, испанские, цыганские танцы, так и эстрадные, модерн, танго, ретро, степ, новогодние шоу-номера. Выступления идут и под фонограмму, и под живое инструментальное сопровождение.

Наш коллектив сотрудничает с известными вокалистами и музыкантами, группой "Курайсы", а также народным артистом Республики Башкортостан, популярным кураистом - Робертом Юлдашевым, что неизменно пользуется популярностью у зрителей.