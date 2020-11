«Ждут, когда я умру». Как пенсионерка из Башкирии замерзает в бараке с чужими долгами

56-летня Зарифа Кулгарина из села Исянгулово оказалась в сложной ситуации, выбраться из которой ей одной не под силу. Надеяться на помощь детей и местных властей женщине не приходится. Так получилось, что на склоне лет она оказалась брошенной на произвол судьбы.

Зарифа Кулгарина полжизни трудилась поваром в местном райпо, вышла на пенсию, потому что совсем разболелись ноги – профессиональная проблема поваров, как и многих других людей, работающих постоянно «на ногах». Она живет в доме барачного типа, рассчитанном на шесть семей, который медленно приходит в упадок. Особенно это видно по веранде, которая с каждым годом всё больше кренится на бок. Смотрю на этот дом и словно вижу в нем себя, всю свою жизнь. Пока была здоровая, так была нужна и на работе, и везде. А сейчас стала больная, и никому до меня больше нет дела. Видимо, все ждут, когда я умру, горестно вздыхает Зарифа. Женщина так говорит вовсе не для красного словца. В этом году в доме, где она проживает, отключили отопление, а скоро, по словам Зарифы, грозятся отрезать и от электричества. Как рассказывает пенсионерка, воды в жилище отродясь не было - нужно ходить за ней на колонку. Туалет на улице. Со слов Зарифы, надеяться ей не на кого. Семейная жизнь не сложилась. Женщина дважды была замужем, родила двух сыновей и дочку. И вот под старость лет осталась одна. Дочка с двумя детьми живет в Ишимбае, у нее небольшая квартирка, матери неудобно стеснять её. А с сыновьями ситуация иная. - Они у меня выросли не совсем хорошие, помощи от них я не жду, - стесняясь, признается Зарифа и утирает слезы. Photo: Mkset.ru В этот дом в селе Исянгулово она въехала около 20 лет назад вместе с еще пятью семьями. Получила на руки ордер, ключи, как полагается. За минувшие годы другие семьи разъехались – кто получил новое жилье, кто купил дом на материнский капитал. Их места заняли другие люди, теперь уже без документов. У таких жильцов, объясняет Зарифа, логика простая: если нет документов, значит, можно не платить ни за тепло, ни за свет. Таким образом, образовался гигантский долг за коммунальные услуги, а должники пожили и пропали. Как считает Зарифа, она оказалась крайней. У меня никогда не было долгов по квартплате, всегда всё аккуратно платила, и вот надо же, оказалась в такой безвыходной ситуации. У меня пенсия 10 тысяч. Не смогу я никогда эти долги покрыть. Да и почему я должна это делать, ведь не я же являюсь должником? причитает женщина. Она ходила и в районную администрацию, и в сельсовет, и в прокуратуру. По словам пенсионерки, про списание долгов никто её слушать там не хочет. От чиновников Зарифа узнала, что дом пойдет под снос. Женщина попросила власти предоставить ей другое жилье, но получила отказ. Последнее письмо с отказом пришло неделю назад. В нем глава Зианчуринского района Дамин Юланов известил Зарифу Кулгарину, что свободных жилых помещений для предоставления ей по договору социального найма не имеется. Я просила помочь мне средствами, выделить компенсацию какую-то, ведь можно же у нас тысяч за 400 тысяч купить небольшую комнатку, но и тут получила отказ. А я ведь не какая-то там алкашка, всю жизнь работала на совесть, ветеран труда, рассказывает Зарифа. Сегодня Зарифа включает на полную мощность обогреватель, надевает дома валенки, несколько теплых кофт, шаль и даже иногда шапку. Спит под тремя одеялами. Когда ветер дует в ее сторону, в доме бывает совсем холодно. Потолки в комнатах высокие, так что обогреватель со своей задачей не справляется. Женщина со страхом думает о том, сможет ли пережить предстоящую зиму. Если в дом все же прекратят подачу электричества, Зарифа рискует замерзнуть в своей комнатке совсем. Важно отметить, что женщина проживает на одной улице с администрацией района. По ее рассказам, из окон видно, как руководство района то и дело проезжает мимо на красивом автомобиле. Корреспонденту Mkset не удалось получить оперативный комментарий у представителей муниципалитета. Однако мы намерены сделать официальный запрос с просьбой разобраться в сложной ситуации, в которой оказалась Зарифа Кулгарина. Судя по рассказу женщины, ей несложно было бы доказать, что она исправно выполняла свои обязательства по оплате коммунальных услуг, и долги, накопленные другими жильцами, не имеют к ней отношения. Значит, они должны быть списаны, и в доме снова должно появиться отопление. Возможно, в муниципалитете не старались разобраться в ее проблеме и помочь ей. Если не помогут обращения в прокуратуру, то ей остается судиться с местными властями. Важно то, что скоро уже зима, а суды могут затянуться. Остается надеяться, что на республиканском уровне обратят внимание на беду, в которую попала Зарифа Кулгарина, и подключатся к спасению женщины, так ситуацию прокомментировала юрист Айгуль Фазлиуллина. Наше издание Mkset намерено пристально следить за этой историей.

