«Ждут, когда я умру». Как пенсионерка из Башкирии замерзает в бараке с чужими долгами

В этот дом в селе Исянгулово она въехала около 20 лет назад вместе с еще пятью семьями. Получила на руки ордер, ключи, как полагается. За минувшие годы другие семьи разъехались – кто получил новое жилье, кто купил дом на материнский капитал. Их места заняли другие люди, теперь уже без документов. У таких жильцов, объясняет Зарифа, логика простая: если нет документов, значит, можно не платить ни за тепло, ни за свет. Таким образом, образовался гигантский долг за коммунальные услуги, а должники пожили и пропали. Как считает Зарифа, она оказалась крайней.