Информацию озвучили на совещании в мэрии Уфы 3 ноября.

В Уфе у семи тренеров и семи воспитанников спортивных школ города подтвержден коронавирус. Об этом на оперативном совещании в мэрии Уфы сообщил и.о. начальника управления по физической культуре и спорту города Егор Сорокин. Всего же сейчас в спортшколах города занимаются более 18 тысяч спортсменов и 575 тренеров. По слвоам властей, эпидемиологическая обстановка в этой сфере остается спокойной. «Занятия идут по расписанию», — заявил Сорокин.

