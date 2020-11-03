В Томской области испытали беспилотные аппараты для доставки лекарств

В Томской области испытали беспилотные аппараты для доставки лекарств

Вчера, 17:21ОбществоPhoto: pixabay.com
Беспилотные аппараты для доставки лекарственных средств испытали в Томской области.

По сообщению газеты “Известия”, беспилотники доставили медикаменты из Колпашева в Чажемто (Томская область). Испытание проводилось в рамках проекта по созданию опытного района по применению беспилотных технологий. Отмечается, что для доставки специалисты подготовили ударопрочный и влагостойкий термоконтейнер, где поддерживается оптимальные условия для хранения медикаментозных препаратов, включая сыворотки и вакцины. Беспилотник доставил посылку за тридцать минут, что в два раза быстрее, чем наземным транспортом.

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