В Томской области испытали беспилотные аппараты для доставки лекарств

Беспилотные аппараты для доставки лекарственных средств испытали в Томской области.

По сообщению газеты “Известия”, беспилотники доставили медикаменты из Колпашева в Чажемто (Томская область). Испытание проводилось в рамках проекта по созданию опытного района по применению беспилотных технологий. Отмечается, что для доставки специалисты подготовили ударопрочный и влагостойкий термоконтейнер, где поддерживается оптимальные условия для хранения медикаментозных препаратов, включая сыворотки и вакцины. Беспилотник доставил посылку за тридцать минут, что в два раза быстрее, чем наземным транспортом.

