Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в стране федерального центра по лекарственному обеспечению граждан.

Как сообщает RT, структура будет закупать в рамках госпрограмм и организовывать доставку препаратов, в том числе для онкобольных пациентов и больных ВИЧ. Также центр будет следить за отсутствием перебоев в снабжении людей жизненно необходимыми препаратами.

