Кировский районный суд Омска рассмотрит иск, поданный врачом, не получившим выплаты стимулирующего характера за работу с коронавирусными больными.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на пресс-службу суда, иск омского врача Дмитрия Солодовникова направлен к руководству городской клинической больницы №1. В отделении, где он работал в июле, был объявлен карантин по COVID-19. Но он получил только премию, а постановление правительства РФ о стимулирующих выплатах руководство больницы, по его мнению, проигнорировало. Рассмотрение иска назначено на 24 ноября.

