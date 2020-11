В Новосибирской области полторы тысячи медицинских работников заразились COVID-19

С начала пандемии в Новосибирской области 1545 медицинских работников заразились коронавирусом. Из них 17 человек умерли.

Как сообщает fedpress.ru, со ссылкой на данные регионального министерства здравоохранения, среди заболевших представители врачебного корпуса, среднего и младшего медицинского и обслуживающего лечебные учреждения персонала. В мае коронавирусную инфекцию выявили у 260 медицинских работников, в июне – у более чем 500, в начале августа - у 912. По данным минздрава, из 17 скончавшихся от коронавируса медицинских работников на рабочем месте заразились 11. Родные каждого погибшего медика получили по 2,7 миллиона рублей. Общая сумма выплат в регионе на эти цели составила 30,28 миллиона рублей. По данным регионального оперативного штаба, на 1 ноября в Новосибирской области было зарегистрировано 17,4 тысяч случаев заражения COVID-19. 14,4 тысяч жителей региона вылечилось. 590 случаев закончились летальным исходом.

