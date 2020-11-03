В Новосибирской области полторы тысячи медицинских работников заразились COVID-19

В мае коронавирусную инфекцию выявили у 260 медицинских работников, в июне – у более чем 500, в начале августа - у 912. По данным минздрава, из 17 скончавшихся от коронавируса медицинских работников на рабочем месте заразились 11. Родные каждого погибшего медика получили по 2,7 миллиона рублей. Общая сумма выплат в регионе на эти цели составила 30,28 миллиона рублей.