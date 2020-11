Жители Башкирии продолжают отправлять жалобы в адрес министерства здравоохранения в связи с нехваткой лекарственных средств в аптеках. Тем не менее, на сегодняшний день в госаптеках антибиотики имеются в наличии, отметил Максим Забелин на брифинге Минздрава.

По словам министра здравоохранения, перебои в продаже лекарств связаны с системой маркировки. Именно из-за нее многие препараты не могли поступить в продажу. Забелин отметил, что уже на этой неделе все лекарства в аптеках есть в наличии. Напомним, ранее Министерство промышленности и энергетики республики провело мониторинг спроса на термометры. По данным ведомства, электронные градусники имеются практически во всех аптеках региона.

