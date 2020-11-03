В Минобре Башкирии наказали сотрудников, виновных в коррупционных нарушениях

— Министерством образования и науки РБ рассмотрено представление прокуратуры об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. По фактам, указанным в представлении проведена служебная проверка. По результатам рассмотрения представления прокуратуры к лицам, допустившим нарушения законодательства о противодействии коррупции, применены дисциплинарные взыскания, — пояснили в Министерстве образования и науки РБ