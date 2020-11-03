В Минобре Башкирии наказали сотрудников, виновных в коррупционных нарушениях

В Минобре Башкирии наказали сотрудников, виновных в коррупционных нарушениях

Вчера, 19:43ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Прокуратура Башкирии выявила в министерстве образования и науки ряд нарушений антикоррупционного законодательства. Сегодня, 3 ноября, в Минобре сообщили о результатах проверки.

— Министерством образования и науки РБ рассмотрено представление прокуратуры об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. По фактам, указанным в представлении проведена служебная проверка. По результатам рассмотрения представления прокуратуры к лицам, допустившим нарушения законодательства о противодействии коррупции, применены дисциплинарные взыскания, — пояснили в Министерстве образования и науки РБ

Напомним, речь идет о нарушениях на общую сумму более одного миллиона рублей. В ходе проверки выяснилось, что некоторые сотрудники и начальники подведомственных Минобру учреждений не предоставили сведения об имуществе и доходах.

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