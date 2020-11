2 ноября был опубликован измененный указ губернатора Иркутской области о режиме повышенной готовности во время пандемии.

Согласно обновленному указу, еще 5 больниц в регионе начнут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, пишет infox.ru. Напомним, в области действует ряд ограничений, введенных для препятствования распространения коронавируса. В частности, нельзя проводить спортивные мероприятия, кроме международных и общероссийских. При этом даже на последних запрещено присутствие зрителей. Также запрещена работа заведений общепита с 23:00 до 06:00, за исключением заведений при вокзалах и аэропортах.

