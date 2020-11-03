В Башкирии зарегистрирована смерть от коронавируса

В Башкирии зарегистрирована смерть от коронавируса

Вчера, 12:54ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Башкирии от коронавируса скончался ещё один человек, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

Всего, по данным сайта, от Covid-19 погибло 355 человек. Большинство летальных исходов подтверждено в Москве и Санкт-Петербурге. Там от коронавируса скончались 63 и 59 пациентов соответственно.

В России также выросло число заболевших. За прошедшие сутки показатель составил 18 648 случаев. В Башкирии коронавирус выявлен у 95 человек. Из медучреждений выписались 15 331 россиянин, из которых 208 — в республике.

Напомним, ранее Минздрав Башкирии сообщал о 55 погибших от коронавируса. Последней умершей стала 69-летняя жительница Альшеевского района. У женщины диагностировали атеросклероз, острый тромбоз бедренной и подвздошной артерий правой нижней конечности.

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