В Башкирии запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

Соответствующий законопроект приняли депутаты Госсобрания Башкирии.

Закон предусматривает запрет на продажу энергетических напитков в образовательный и медицинских организациях, а также в организациях отдыха детей и физкультурно-оздоровительных и спортивных объектах. Ранее председатель Курултая РБ Константин Толкачев пояснял, что запрет не распространяется на кофе, чай, безалкогольные напитки на основе кофейных и чайных экстрактов. Закон предполагает ответственность за продажу энергетиков детям. Документ направлен на подпись главе Башкирии. Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации. Напомним, ранее Госсобрание приняло закон о запрете на продажу зажигалок несовершеннолетним. Решение было принято в связи с распространением токсикомании среди молодёжи.

