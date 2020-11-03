В Башкирии запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

Закон предусматривает запрет на продажу энергетических напитков в образовательный и медицинских организациях, а также в организациях отдыха детей и физкультурно-оздоровительных и спортивных объектах.
Ранее председатель Курултая РБ Константин Толкачев пояснял, что запрет не распространяется на кофе, чай, безалкогольные напитки на основе кофейных и чайных экстрактов. Закон предполагает ответственность за продажу энергетиков детям.
Документ направлен на подпись главе Башкирии. Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.
Напомним, ранее Госсобрание приняло закон о запрете на продажу зажигалок несовершеннолетним. Решение было принято в связи с распространением токсикомании среди молодёжи.