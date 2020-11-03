В Башкирии запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

В Башкирии запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

Вчера, 14:03ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Соответствующий законопроект приняли депутаты Госсобрания Башкирии.

Закон предусматривает запрет на продажу энергетических напитков в образовательный и медицинских организациях, а также в организациях отдыха детей и физкультурно-оздоровительных и спортивных объектах.

Ранее председатель Курултая РБ Константин Толкачев пояснял, что запрет не распространяется на кофе, чай, безалкогольные напитки на основе кофейных и чайных экстрактов. Закон предполагает ответственность за продажу энергетиков детям.

Документ направлен на подпись главе Башкирии. Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.

Напомним, ранее Госсобрание приняло закон о запрете на продажу зажигалок несовершеннолетним. Решение было принято в связи с распространением токсикомании среди молодёжи.

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