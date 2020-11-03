В Башкирии умер учёный Аскат Мухаметов

В Башкирии умер учёный Аскат Мухаметов

Вчера, 10:58ОбществоАнна КононоваPhoto: Зеленый щит Башкортостана - Куштау
30 октября скончался учёный Аскат Мухаметов. Об этом стало известно вчера, сообщает РОЭО «Зелёный щит Башкортостана — Куштау». О гибели рассказал его сын.

Аскат Мухаметов был научным сотрудником Стерлитамакского филиала Академии наук, руководителем ООО «Экологические инновационные технологии», а также разработчиком запатентованных технологий утилизации отходов содового производства.

Он был единственным представителем научного мира, открыто поддержавшим Зелёный щит Башкортостана, сообщает организация.

Его труды были использованы при создании рекомендаций по сохранению Куштау. Аскат Мухаметов также принял участие в круглом столе в Москве, где обсуждалась ситуация с шиханом.

Башкириясмерть
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