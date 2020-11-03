В Башкирии скончался знаменитый гармонист Рамис Габидуллин

В Башкирии скончался знаменитый гармонист Рамис Габидуллин

Вчера, 14:05ОбществоКарина МамаеваPhoto: Facebook
В Башкирии накануне, 2 ноября, ушел из жизни талантливый и знаменитый баянист и музыкант Рамис Габидуллин. Об этом в социальной сети Facebook сообщили друзья и коллеги музыканта. Причина смерти не уточняется.

— Такой удивительный, добрый, великий человек. Мы с ним договаривались 10 октября. Я его уговаривал про него фильм снять, говорил: «Вы – знаменитость, прекрасный рассказчик, творческий человек. Мы с вами сделаем интересное кино». Он обещал мне позвонить. Позвонили…— вспоминает со слезами на глазах Герман Гаврилов.

Рамис Габидуллин родился и жил в Ермекеевском районе. Созданный им в 2016 году ансамбль гармонистов «Ярмэкэй егетлэре» превратился в культурный бренд муниципалитета. Из 41 года трудовой биографии 26 лет Рамис Хурматович посвятил — музыке и сфере культуры: аккомпаниатор хоровых коллективов, ансамблей, солистов, директор Восьмомартовской централизованной клубной системы, районного Дворца культуры.

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