В Башкирии скончался знаменитый гармонист Рамис Габидуллин

В Башкирии накануне, 2 ноября, ушел из жизни талантливый и знаменитый баянист и музыкант Рамис Габидуллин. Об этом в социальной сети Facebook сообщили друзья и коллеги музыканта. Причина смерти не уточняется.

— Такой удивительный, добрый, великий человек. Мы с ним договаривались 10 октября. Я его уговаривал про него фильм снять, говорил: «Вы – знаменитость, прекрасный рассказчик, творческий человек. Мы с вами сделаем интересное кино». Он обещал мне позвонить. Позвонили…— вспоминает со слезами на глазах Герман Гаврилов. Рамис Габидуллин родился и жил в Ермекеевском районе. Созданный им в 2016 году ансамбль гармонистов «Ярмэкэй егетлэре» превратился в культурный бренд муниципалитета. Из 41 года трудовой биографии 26 лет Рамис Хурматович посвятил — музыке и сфере культуры: аккомпаниатор хоровых коллективов, ансамблей, солистов, директор Восьмомартовской централизованной клубной системы, районного Дворца культуры.

