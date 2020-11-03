В Башкирии скончался знаменитый гармонист Рамис Габидуллин

— Такой удивительный, добрый, великий человек. Мы с ним договаривались 10 октября. Я его уговаривал про него фильм снять, говорил: «Вы – знаменитость, прекрасный рассказчик, творческий человек. Мы с вами сделаем интересное кино». Он обещал мне позвонить. Позвонили…— вспоминает со слезами на глазах Герман Гаврилов.