Скончался заслуженный художник Башкирии Альберт Кудаяров

Сегодня, 3 ноября, ушёл из жизни художник Альберт Кудаяров, сообщается в соцсетях. Ему было 69 лет.

Альберт Кудаяров был графиком, художником декоративно-прикладного искусства, живописцем и членом Союза художников России. Также с 2015 года он являлся заслуженным художником Башкортостана. Сообщество «Любимые художники Башкирии» в Facebook в память о погибшем Альбурте Кудаярове запустило видео с его работами. Свои соболезнования родным и близким принесла ответственный секретарь Творческого союза художников РБ Ольга Фролова. От всего состава Регионального отделения Творческого союза художников России в республике Башкортостан просим родных и близких Альберта Шамильевича принять наши соболезнования, пишет Фролова в соцсетях.

