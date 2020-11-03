Скончался заслуженный художник Башкирии Альберт Кудаяров

Скончался заслуженный художник Башкирии Альберт Кудаяров

Вчера, 13:39ОбществоАнна КононоваPhoto: Ольга Фролова Facebook
Сегодня, 3 ноября, ушёл из жизни художник Альберт Кудаяров, сообщается в соцсетях. Ему было 69 лет.

Альберт Кудаяров был графиком, художником декоративно-прикладного искусства, живописцем и членом Союза художников России. Также с 2015 года он являлся заслуженным художником Башкортостана. Сообщество «Любимые художники Башкирии» в Facebook в память о погибшем Альбурте Кудаярове запустило видео с его работами.

Свои соболезнования родным и близким принесла ответственный секретарь Творческого союза художников РБ Ольга Фролова.

От всего состава Регионального отделения Творческого союза художников России в республике Башкортостан просим родных и близких Альберта Шамильевича принять наши соболезнования, пишет Фролова в соцсетях.

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