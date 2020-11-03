Скончался заслуженный художник Башкирии Альберт Кудаяров

Альберт Кудаяров был графиком, художником декоративно-прикладного искусства, живописцем и членом Союза художников России. Также с 2015 года он являлся заслуженным художником Башкортостана. Сообщество «Любимые художники Башкирии» в Facebook в память о погибшем Альбурте Кудаярове запустило видео с его работами.