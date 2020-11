В районах республики появятся 19 коворкинг-центров. Об этом накануне на еженедельном оперативном совещании сообщила председатель Госкомитета РБ по предпринимательству Римма Бойцова.

Известно, что за 2019 год в районах Башкирии было создано 12 бизнес-пространств, где можно арендовать рабочее место. Однако уже в ближайшее время на территории республики планируют оборудовать еще более 500 мест для 200 новых субъектов предпринимательства. По словам Риммы Бойцовой, в этом году направления работы коворкинг-центров были расширены. А из бюджета республики было выделено 44 миллиона рублей на создание еще 19 рабочих пространств в 16 муниципалитетах и районах республики.

