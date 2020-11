В Башкирии экс-руководитель отдела ГИБДД предстанет перед судом за взятку

В Благоварском районе Башкирии бывший начальник местного отделения ГИБДД пойдет под суд за получение взятки, сообщает Следком республики.

Как сообщает следствие, в ноябре прошлого года на территории района сотрудники ГИБДД остановили КамАЗ с цистерной с нефтепродуктом. Из-за его неисправности машину поместили на спецстоянку. Позже к начальнику отделения обратился представитель организации, которой принадлежало авто. Тот попросил сотрудника выдать машину без устранения неисправностей. Обвиняемый согласился, но взамен попросил офисное кресло, канцелярские принадлежности и продовольствие. Общая сумма вознаграждения составила более 16 тысяч рублей. Чишминский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статьям «получение взятки» и «превышение должностных полномочий». Экс-начальник свою вину не признал. Напомним, ранее суд оштрафовал бывшего руководителя отдела ГИБДД по Иглинскому району за взятку. Сумма штрафа составила 300 тысяч рублей. Экс-сотрудник получил 22 тысячи рублей от бизнесмена за хранение автомобиля на спецстоянке Госавтоинспекции.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter