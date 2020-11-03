В Башкирии экс-руководитель отдела ГИБДД предстанет перед судом за взятку

Как сообщает следствие, в ноябре прошлого года на территории района сотрудники ГИБДД остановили КамАЗ с цистерной с нефтепродуктом. Из-за его неисправности машину поместили на спецстоянку. Позже к начальнику отделения обратился представитель организации, которой принадлежало авто. Тот попросил сотрудника выдать машину без устранения неисправностей. Обвиняемый согласился, но взамен попросил офисное кресло, канцелярские принадлежности и продовольствие. Общая сумма вознаграждения составила более 16 тысяч рублей.