Туристы считают Пермь наименее непривлекательным мегаполисом

Туристы считают Пермь наименее непривлекательным мегаполисом

Вчера, 21:14ОбществоPhoto: ru.wikipedia.org
Из российских городов-миллионников Пермь была признана самым туристически непривлекательным городом.

Как сообщает properm.ru со ссылкой на данные опроса, проведенного онлайн-сервисом Туту.ру, в Пермь осенью хотел бы поехать всего один процент туристов. Из 1,9 тысяч опрошенных пользователей почти каждый третий - 29 процентов — хотел бы отдохнуть осенью в Санкт-Петербурге. В столицу хотели бы поехать 17 процентов участников опроса. В тройке лидеров также Казань, которую бы хотели посетить 13 процентов респондентов.

Восемь и семь процентов голосов набрали Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Пять процентов туристов поехало бы в Волгоград.

По три процента набрали Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж и Самара. По два - Омск, Челябинск, Уфа и Красноярск.

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