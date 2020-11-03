Туристы считают Пермь наименее непривлекательным мегаполисом

Как сообщает properm.ru со ссылкой на данные опроса, проведенного онлайн-сервисом Туту.ру, в Пермь осенью хотел бы поехать всего один процент туристов. Из 1,9 тысяч опрошенных пользователей почти каждый третий - 29 процентов — хотел бы отдохнуть осенью в Санкт-Петербурге. В столицу хотели бы поехать 17 процентов участников опроса. В тройке лидеров также Казань, которую бы хотели посетить 13 процентов респондентов.