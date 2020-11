Жители дома № 5 на улице Конституции в Уфе снова провели пикет у администрации города, сообщает telegram-канал BashMedia.

На этот раз они принесли к зданию тазик с вещами и стиральным порошком, предложив мэрии провести генеральную уборку. Скелет в шкафу — это определённый скрываемый факт! Верните двор на Конституции, 5! написано на плакате. Напомним, ранее жители домов № 5 и № 7 на улице Конституции уже выходили на одиночные пикеты, требуя вернуть им двор и прекратить строительство высотки компанией ПСК-6. Позже они организовали «похороны» своей придомовой территории — установили деревянный крест и возложили цветы.

