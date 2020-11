Минздрав Башкирии сообщил о районах с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Сегодня, 3 ноября, прошёл брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе. Министр здравоохранения Максим Забелин представил данные заболевших Covid-19 по районам.

За минувшие сутки в Башкирии зафиксировано 95 новых случаев заболевания коронавирусом. Большинство зарегистрировано с столице республики. На 3 ноября прирост в Уфе составил 40 ковид-пациентов. В Туймазинском районе подтвердилось 15 заболевших, в Янаульском — восемь, в Дуванском и Учалинском районах — по шесть. Следом идёт Мечетлинский район, где выявлено четыре пациента с коронавирусом. Альшеевский, Аскинский, Болтачевский районы и Нефтекамск представили данные о двух заболевших. В Баймакском, Белорецком, Караидельском, Кигинском, Миякинском, Хайбуллинском районах, а также в Октябрьском и Салавате подтверждено по одному пациенту. Отметим, что Максим Забелин не сообщил о новых летальных исходах от коронавируса за прошедшие сутки, однако портал «Стопокоронавирус.рф» опубликовал данные об одном погибшем в республике.

