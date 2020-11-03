Минздрав Башкирии сообщил о районах с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил о районах с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Вчера, 15:19ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 3 ноября, прошёл брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе. Министр здравоохранения Максим Забелин представил данные заболевших Covid-19 по районам.

За минувшие сутки в Башкирии зафиксировано 95 новых случаев заболевания коронавирусом.

Большинство зарегистрировано с столице республики. На 3 ноября прирост в Уфе составил 40 ковид-пациентов. В Туймазинском районе подтвердилось 15 заболевших, в Янаульском — восемь, в Дуванском и Учалинском районах — по шесть. Следом идёт Мечетлинский район, где выявлено четыре пациента с коронавирусом. Альшеевский, Аскинский, Болтачевский районы и Нефтекамск представили данные о двух заболевших.

В Баймакском, Белорецком, Караидельском, Кигинском, Миякинском, Хайбуллинском районах, а также в Октябрьском и Салавате подтверждено по одному пациенту.

Отметим, что Максим Забелин не сообщил о новых летальных исходах от коронавируса за прошедшие сутки, однако портал «Стопокоронавирус.рф» опубликовал данные об одном погибшем в республике.

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