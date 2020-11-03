Минздрав Башкирии сообщил о районах с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Большинство зарегистрировано с столице республики. На 3 ноября прирост в Уфе составил 40 ковид-пациентов. В Туймазинском районе подтвердилось 15 заболевших, в Янаульском — восемь, в Дуванском и Учалинском районах — по шесть. Следом идёт Мечетлинский район, где выявлено четыре пациента с коронавирусом. Альшеевский, Аскинский, Болтачевский районы и Нефтекамск представили данные о двух заболевших.