Минздрав Башкирии сообщил о районах с наибольшим числом заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Башкирии зафиксировано 95 новых случаев заболевания коронавирусом.
Большинство зарегистрировано с столице республики. На 3 ноября прирост в Уфе составил 40 ковид-пациентов. В Туймазинском районе подтвердилось 15 заболевших, в Янаульском — восемь, в Дуванском и Учалинском районах — по шесть. Следом идёт Мечетлинский район, где выявлено четыре пациента с коронавирусом. Альшеевский, Аскинский, Болтачевский районы и Нефтекамск представили данные о двух заболевших.
В Баймакском, Белорецком, Караидельском, Кигинском, Миякинском, Хайбуллинском районах, а также в Октябрьском и Салавате подтверждено по одному пациенту.
Отметим, что Максим Забелин не сообщил о новых летальных исходах от коронавируса за прошедшие сутки, однако портал «Стопокоронавирус.рф» опубликовал данные об одном погибшем в республике.