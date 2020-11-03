Мэрия Уфы разрешила разработку проекта межевания и планировки улицы Набережной

Известно, что на территории площадью 10,8 гектаров сейчас расположены жилые дома, гаражи. В рамках разработки проекта планируется решить количество объектов и зеленых насаждений под снос. Также проектировщику нужно будет участь особенности земли. Оказалось, на участке имеются карстовые воронки и провалы, а саму территорию затапливает паводковыми водами.