Мэрия Уфы разрешила разработку проекта межевания и планировки улицы Набережной

Мэрия Уфы разрешила разработку проекта межевания и планировки улицы Набережной

Вчера, 19:10ОбществоКарина МамаеваPhoto: wikimapia.org
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений начнет разрабатывать проект планировки и межевания территории на улице Набережной от памятника Салавату Юлаеву до ЖД станции «Правая Белая». Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Известно, что на территории площадью 10,8 гектаров сейчас расположены жилые дома, гаражи. В рамках разработки проекта планируется решить количество объектов и зеленых насаждений под снос. Также проектировщику нужно будет участь особенности земли. Оказалось, на участке имеются карстовые воронки и провалы, а саму территорию затапливает паводковыми водами.

Проект должны передать на согласование в Главное управление архитектуры города Уфы в течении полутора лет. До этого момента подрядчик должен выполнить инженерные изыскания с учетом границ территорий объектов культурного наследия, зон с особыми условиями использования территории.

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