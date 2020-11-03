Мэрия Уфы прокомментировала пикет объявивших голодовку преподавателей ДХШ № 1

Напомним, преподаватели художественной школы требовали предоставить учебные помещения и вернуть бывшего директора Сергея Андреева, контракт с которым власти не продлили из-за выявленных нарушений почти на миллион рублей. После него кресло руководителя занимали ещё несколько человек, правда, как рассказывали сами педагоги, у них всех не было образования в сфере искусства. 27 октября в администрации Уфы прошло совещание, на котором уже экс-директор Оксана Мухаметжанова сообщила об увольнении по собственному желанию. Тогда мэрия заявила, что «стороны пришли к мнению о нецелесообразности проведения акции голодовки, так как вопросы, озвученные в заявлении преподавателей, были решены». Однако 28 октября педагоги объявили голодовку, по-прежнему требуя вернуть Андреева в школу. Через два дня мэрия представила и. о. директора Элеонору Дубницкую, но сотрудники не приняли её и продолжили свой протест. Сегодня с различными плакатами преподаватели художественной школы вышли к Дому правительства, где написали обращение главе Башкирии Радию Хабирову, чтобы он помог решить сложившуюся в учреждении проблему. Голодовка длится уже семь дней.