Мэрия Уфы прокомментировала пикет объявивших голодовку преподавателей ДХШ № 1

Сегодня у Дома правительства в Уфе прошли одиночные пикеты преподавателей Детской художественной школы № 1 имени А. Кузнецова, которые ещё 28 октября объявили голодовку. Администрация города прокомментировала ситуацию.

Ранее учителя просили заключить прямой договор безвозмездного пользования помещением, которое занимает ДХШ. По данным мэрии, данное требование учтено. В настоящее время, как рассказали Mkset в пресс-службе, и. о. директора Элеонора Дубницкая готовит документы о заключении прямого договора безвозмездного пользования объектом муниципального нежилого фонда с управлением земельных и имущественных отношений. Администрация Орджоникидзевского района намерена провести конкурс на должность руководителя учреждения. Одним из условий для участия в конкурсе — наличие высшего художественного образования кандидата, рассказал Mkset пресс-секретарь мэрии Марсель Байдавлетов. Напомним, преподаватели художественной школы требовали предоставить учебные помещения и вернуть бывшего директора Сергея Андреева, контракт с которым власти не продлили из-за выявленных нарушений почти на миллион рублей. После него кресло руководителя занимали ещё несколько человек, правда, как рассказывали сами педагоги, у них всех не было образования в сфере искусства. 27 октября в администрации Уфы прошло совещание, на котором уже экс-директор Оксана Мухаметжанова сообщила об увольнении по собственному желанию. Тогда мэрия заявила, что «стороны пришли к мнению о нецелесообразности проведения акции голодовки, так как вопросы, озвученные в заявлении преподавателей, были решены». Однако 28 октября педагоги объявили голодовку, по-прежнему требуя вернуть Андреева в школу. Через два дня мэрия представила и. о. директора Элеонору Дубницкую, но сотрудники не приняли её и продолжили свой протест. Сегодня с различными плакатами преподаватели художественной школы вышли к Дому правительства, где написали обращение главе Башкирии Радию Хабирову, чтобы он помог решить сложившуюся в учреждении проблему. Голодовка длится уже семь дней.

