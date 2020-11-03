Хабиров в очередной раз изменил указ о повышенной готовности в Башкирии

Также в обязательном порядке тест на коронавирус будут сдавать прибывшие в Россию граждане с симптомами коронавируса, контактные граждане, жители с внебольничной пневмонией, гриппом и ОРВИ. При появлении симптомов проверку на ковид пройдут постояльцы в интернатах, детдомах, пансионатах для пожилых людей и других социальных учреждениях, а также жители Башкирии старше 65 лет, работники медицинских и социальных организаций.