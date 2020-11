Хабиров в очередной раз изменил указ о повышенной готовности в Башкирии

Нововведения появились 2 ноября, следует из текста указа.

Глава Башкирии Радий Хабиров снова внес поправки в указ о режиме повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Согласно тексту документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, школьные каникулы продлеваются до 8 ноября. Со 2 ноября выпускные курсы вузов учатся очно, остальные переходят на дистанционное обучение. Также в обязательном порядке тест на коронавирус будут сдавать прибывшие в Россию граждане с симптомами коронавируса, контактные граждане, жители с внебольничной пневмонией, гриппом и ОРВИ. При появлении симптомов проверку на ковид пройдут постояльцы в интернатах, детдомах, пансионатах для пожилых людей и других социальных учреждениях, а также жители Башкирии старше 65 лет, работники медицинских и социальных организаций.

