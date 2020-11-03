Объявившие голодовку педагоги художественной школы в Уфе вышли на пикет

Напомним, преподаватели школы требовали вернуть бывшего руководителя школы Сергея Андреева. В случае не выполнения их требований, они намеревались объявить голодовку. 27 октября в администрации города прошло совещание, на котором о своём уходе заявила директор Оксана Мухаметжанова. Несмотря на это на следующий день преподаватели объявили голодовку, по-прежнему требуя вернуть Андреева. 30 октября на место директора назначили Элеонору Дубницкую, но педагоги отказались от её кандидатуры и продолжили голодать.