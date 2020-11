Специалисты выяснили, как и где россияне предпочитают покупать домашних животных.

Газета “Известия” сообщает, что в октябре текущего года из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции, россияне стали покупать домашних животных в пределах километра от своих домов, используя сервисы объявлений. При этом большинство покупателей звонили продавцам, а не использовали другие средства связи. Также специалисты отмечают рост спроса на товары для животных в октябре, который увеличился в два раза по сравнению с маем текущего года.

