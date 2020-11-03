Эксперт рассказал об опасности бесплатных подписок в Интернете

Директор РОЦИТ добавил, что за подписками нужно следить хотя бы с точки зрения финансовой безопасности. Все очень запутано. Поэтому даже специалисты часто не могут дать совет, куда пойти и посмотреть, на что же вы подписаны. Единого такого сервиса нет, а деньги списываются ежедневно.