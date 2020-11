Эксперт рассказал об опасности бесплатных подписок в Интернете

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников сообщил, что бесплатные подписки в интернете могут быть опасными.

По словам эксперта, бесплатно ничего не бывает. Об этом информирует news.ru. Во время эпидемии множество ресурсов предлагали пользователям глобальной сети либо бесплатную подписку, либо подписку за один рубль. В качестве примера можно привести онлайн-кинотеатры. Но даже для получения бесплатной подписки пользователю нужно было кое-что сделать. Речь идет о введении данных своей карты, сказал Сергей Гребенников. Директор РОЦИТ добавил, что за подписками нужно следить хотя бы с точки зрения финансовой безопасности. Все очень запутано. Поэтому даже специалисты часто не могут дать совет, куда пойти и посмотреть, на что же вы подписаны. Единого такого сервиса нет, а деньги списываются ежедневно. Гребенников считает, что подписки все же нельзя расценивать как мошеннические действия. Это банальная уловка предпринимателей, на которую пользователи интернета охотно попадаются в период ограничений. Люди сами добровольно оформляют подписку бесплатно или за рубль, а потом, когда цена увеличивается, отписаться забывают.

