Эксперт рассказал об опасности бесплатных подписок в Интернете

По словам эксперта, бесплатно ничего не бывает. Об этом информирует news.ru.
Во время эпидемии множество ресурсов предлагали пользователям глобальной сети либо бесплатную подписку, либо подписку за один рубль. В качестве примера можно привести онлайн-кинотеатры. Но даже для получения бесплатной подписки пользователю нужно было кое-что сделать. Речь идет о введении данных своей карты, сказал Сергей Гребенников.
Директор РОЦИТ добавил, что за подписками нужно следить хотя бы с точки зрения финансовой безопасности. Все очень запутано. Поэтому даже специалисты часто не могут дать совет, куда пойти и посмотреть, на что же вы подписаны. Единого такого сервиса нет, а деньги списываются ежедневно.
Гребенников считает, что подписки все же нельзя расценивать как мошеннические действия. Это банальная уловка предпринимателей, на которую пользователи интернета охотно попадаются в период ограничений. Люди сами добровольно оформляют подписку бесплатно или за рубль, а потом, когда цена увеличивается, отписаться забывают.