Сегодня в администрации Уфы состоялось еженедельное оперативное совещание, которое началось с минуты молчания. Чиновники выразили соболезнования близким погибшего от коронавируса мэра Ульфата Мустафина.

Врио мэра Радмил Муслимов отметил, что под руководством Ульфата Мустафина были благоустроены парки и скверы, установлены памятники, построены соцобъекты, закуплена жилищно-коммунальная техника и запущена программа по наружному освещению. Это большая утрата для всех нас. Начатое им дело и планы Ульфата Мансуровича мы должны вместе довести до конца, сказал Муслимов. Напомним, Ульфат Мустафин скончался 29 октября, в годовщину своего назначения на пост мэра. 31 октября состоялось прощание.

