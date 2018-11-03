Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Жителю Башкирии, оставшемуся без средств существования, поможет администрация района
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80+%d0%93%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b6%d0%b0+%d0%9c%d0%b8%d0%bd%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%8f+%d0%90%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0

Жителю Башкирии, оставшемуся без средств существования, поможет администрация района

Сегодня, 11:42ОбществоМарат ГареевФото: Минзаля Аскарова/ mkset.ru
Читайте
также
«Эх мамочки, что вы наделали»: в Уфе уважаемого учителя обвиняют в педофилии
Миллиарды из камня: Как в Башкирии хищнически добывали плитняк
Транспортная реформа или передел рынка: Как выполняется первое поручение Хабирова
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина