Жителю Башкирии, оставшемуся без средств существования, поможет администрация района

Мы писали о 59-летнем жителе села Красная Башкирия Абзелиловского района Александре Гаранже, который волею судеб оказался в очень трудной жизненной ситуации. Мужчина лишился ног и на протяжении многих лет проживал буквально без даже элементарных средств существования: без денег, без тепла, без газа и воды. В это трудно поверить, но это действительно было так.

Администрация района, в котором живет мужчина, накануне распространила информацию о том, что мужчине в ближайшее время будет оказана необходимая помощь.

- Александр Гаранжа сейчас живет в семье брата, за ним осуществляется уход и наблюдение. Глава района лично посетил мужчину. Ему помогут собрать необходимые для оформления инвалидности документы, будет выделен автомобиль для его передвижения в этих целях. Также комиссия обследовала условия, в которых живет мужчина. За ним закрепили социального работника, – говорится в сообщении.