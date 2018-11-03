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Жители Ильчино попросили главу Башкирии остановить разорение хозяйства
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Жители Ильчино попросили главу Башкирии остановить разорение хозяйства

Сегодня, 10:02ОбществоРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
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