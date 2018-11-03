Жители Ильчино попросили главу Башкирии остановить разорение хозяйства

Сначала обращение об этом еще в 2015 году было направлено главе региона Рустэма Хамитова. Не получив удовлетворительного ответа, жители села Ильчино решили сделать это повторно. В обращении говорится о незаконной ликвидации СПК «Илсе» в Учалинском районе Башкирии.

- Дело в том, что не соблюдая нормы законодательства и без учета интересов населения и работников организации, имущество нашего крепкого хозяйства продается ранее привлеченными инвесторами, - рассказала Медиакорсети местная жительница Рамиля Уразаева. - Наш СПК «Илсе» был одним из крупных в районе сельхозпроизводителей. В августе 2008 года, без участия коллектива СПК «Илсе» и жителей села, без собрания, волей вышестоящих руководителей Учалинского района, а именно в то время главой администрации Салиховым А.А. и начальником сельскохозяйственного отдела Учалинского района Зиганшиным А.С., незаконно переданы основные средства учредителям Рахматуллину Ф.Ж. и Фаттахову И.Ф.

- Согласно Уставу СПК «Илсе» реорганизация, ликвидация хозяйства производится решением общего собрания кооператива, что не было сделано руководителями района, - продолжает Рамиля Уразаева. - Тогда на базе СПК «Илсе» новоявленный учредитель незаконно создал свой ООО «Ташьяр».

Если раньше в СПК «Илсе» насчитывалось около 2000 голов КРС, 250 голов лошадей и много сельхозмашин, то на начало 2015 года в хозяйстве ООО «Ташьяр» числилось около 900 голов КРС, а на сегодняшний день менее 500 голов.

По словам Уразаевой, скот, сельскохозяйственные машины и инвентарь были распроданы по ценам ниже рыночных и без аукциона в соседние Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую области и в Республику Казахстан.

30 марта 2015 года жители села Ильчино и работники ООО «Ташьяр» провели собрание, на котором обсудили, как защитить их права собственности. Ведь раньше они были членами кооператива «Илсе», которое на их глазах постепенно уничтожалось. На их глазах таяло поголовье скота, исчезала куда-то техника, зарастали сорняками поля. Накануне им вручили уведомления об ликвидации хозяйства и сокращении штата. Оставшееся хозяйство решено было продать уроженцу Армении Алояну.

На собрании тогда было решено доверить защиту интересов участников собрания Рамиле Уразаевой. Вот почему она и появилась в Уфе с обращением к новому главе региона Радию Хабирову.

- Кому это выгодно? – задает резонный вопрос Рамиля Уразаева. – Говорят, бизнес нельзя кошмарить, а почему народ можно? Жители села обращались к действующему главе администрации Учалинского района Давлетгарееву Ф.Ф. и начальнику сельскохозяйственного отдела Карамышеву А.А. о прекращении растрат сельхозугодий и о беззаконии. Но ими ничего не предпринимается. Нас некому защищать!