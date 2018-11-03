Жители Башкирии смогут обсудить Программу дорожной деятельность республики
Сегодня, 13:46ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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На эту тему пройдут публичные слушания.
Программа дорожной деятельности Башкирии является составной частью федерального национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках этого проекта специалисты разработали план программы дорожной деятельности по двум агломерациям – Уфимской и Стерлитамакской.
Обсудить эту программу, то есть, то, как будет развиваться в ближайшее время наша республиканская дорожная инфраструктура, республиканский Госкомтранс приглашает всех неравнодушных жителей. Публичные слушания состоятся 4 декабря 2018 года в 16:00 часов по адресу: Уфа, ул. Советская, д. 18, кабинет 302.
На сайте Госкомтранса говорится об аккредитации: телефон 8 (347) 2-18-10-07 или электронная почта [email protected]
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