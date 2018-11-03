Сегодня двое жителей Башкирии с серьезными заболеваниями вышли на одиночные пикеты

Сегодня, 3 ноября, 2018 года в самом центре Туймазов состоялись два одиночных пикета. На обе акции протеста вышли жительницы города.

Марина Минигареева – жительница аварийного дома в Туймазах. Женщина утверждает, что дом, в котором она живет, признан аварийным неправомерно: по ее мнению, целью чиновников может являться земля, на которой стоит дом. Помимо этого, по утверждению женщины, денежных средств, выделенных на ее переселение в неаварийное жилье, не хватает для предоставления равноценного жилья.

Марина Минигареева говорит, что ее выселяют на окраину города, где нет ни больницы, ни школы, ни детского сада, ни даже магазинов. Между тем, женщина страдает онкологическим заболеванием и нуждается в лечении. У женщины трое несовершеннолетних детей.

На такой же одиночный пикет сегодня вышла другая жительница Туймазов Галина Тушканова. По ее словам, ее тоже незаконно выселяют на окраину города. Вторая участница одиночных пикетов также страдает серьезным заболеванием – у нее сахарный диабет.

По утверждению Галины Тушкановой, для ее переселения в другое жилье была выделена сумма в размере 2 миллионов рублей, этой суммы было бы достаточно для покупки равноценного жилья. Однако, по ее словам, чиновники предлагают ей квартиру на окраине рядом со свалкой или денежную компенсацию в размере 1,4 миллиона рублей.