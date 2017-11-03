Виновник резонансной аварии в Уфе может выйти из колонии раньше срока

Илья Климов, насмерть сбивший судью в центре Уфы, подал прошение о условно досрочном освобождении.

Илья Климов, виновный в аварии, унёсшей жизнь судьи, подал заявление об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщили Медиакорсети в пресс-службе УФСИН России по РБ. По информации нашего источника, прошение было подано несколько недель назад, и в ближайшее время состоится суд.

Напомним, второго ноября 2013 года внедорожник под управлением Ильи Климова на большой скорости выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора сбил судью и врезался в автобус марки «Нефаз». Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что у водителя находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения. В 2014 году суд приговорил его к пяти годам и восьми месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима.