В выходные в Башкирии ожидается снег

Местами температура воздуха опустится до -13.

В Башкирии на этих выходных ожидается снег, следует из данных Башгидромета. Так, сегодня, 3 ноября, днем температура воздуха составит -3, +2°. Днем по республике местами небольшой снег. В отдельных районах гололед, на отдельных участках автодорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный.

В субботу, 4 ноября, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем местами небольшой мокрый снег, по югу до умеренного, слабый гололед. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8°, при прояснениях до -13°, днем -2,+3°.