Некоторые вопросы были с подвохом.

Сегодня в Уфе прошел Большой этнографический диктант. Мы решили побывать на нем, выбрав из четырех площадок БГПУ (Башкирский государственный педагогический университет).

Большой зал, куда вмещается до 3-4 сотен человек, был заполнен почти на сто процентов. До начала диктанта – 15 минут.

Руководитель волонтерского центра БГПУ Алина Оразова начинает объяснять правила.

- Кто писал диктант в прошлом году? (В этом году он проводится во второй раз – прим.)

Человек пять подняли руки. Значит, большинство - новички.

Алина Оразова предупреждает, что диктант пройдет в формате теста, отвечать на 30 вопросов надо честно, не прибегая к помощи гаджетов или соседей. Иначе волонтеры попросят удалиться из зала. Затем предлагает послушать гимн этнографического диктанта.

- Узнать друг друга - задача ясна.

Народов много - страна одна, - задорно звучат молодые голоса.

Примерно в полдень начинается диктант. Всем раздают бланки с вопросами, они потом останутся и по ним можно проверить, правильно ли ты ответил. Отдельно при регистрации раздавали бланки, на которых ты эти ответы и пишешь, эти бланки ты должен отдать. Результаты теста станут известны 12 декабря, в День Конституции России. Кстати, первый вопрос в тесте связан с Конституцией.

Всего в диктанте - 30 вопросов, на ответы дается 45 минут. Впрочем, многие справились и за меньшее количество времени. Ответив на все вопросы, выхожу на улицу. Заместитель министра культуры Валентина Латыпова, сидевшая в первом ряду, тоже участвовала в диктанте.

- Заковыристые вопросы попадаются, - говорит она.

- Я вот не понял, зачем такой вопрос: в каком городе Екатерина Вторая учредила Оренбургское магометанское духовное собрание. Написал, что в Оренбурге, это ж и так понятно?

- Нет, в Уфе, в этом-то и подвох. Уфа была в составе Оренбургской губернии.

Да, действительно, вопрос с подвохом.