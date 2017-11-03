В Москве начались продажи iPhone X
Сегодня, 16:53Общество
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В России, как и во всем мире, запустились продажи новой модели смартфона от Apple, iPhone X.
Как передает издание Dni.ru, стоимость гаджета составляет 79,9 тысяч рублей за модель с 64 гигабайтами памяти.
Модель с 256 гигабайтами памяти обойдется покупателю в 91,9 тысяч рублей.
В Москве продажи iPhone X начались в 08:00, но желающие его приобрести стали толпиться у входа магазинов с ночи. Очереди стали собираться за несколько дней до старта продаж. Одного молодого человека увезла скорая помощь.
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