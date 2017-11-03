В Москве начались продажи iPhone X

В России, как и во всем мире, запустились продажи новой модели смартфона от Apple, iPhone X.

Как передает издание Dni.ru, стоимость гаджета составляет 79,9 тысяч рублей за модель с 64 гигабайтами памяти.

Модель с 256 гигабайтами памяти обойдется покупателю в 91,9 тысяч рублей.