В гостиницу Ханты-Мансийска забрел медвежонок
Сегодня, 16:39Общество
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Утром 3 ноября работник гостиничного комплекса «Миснэ» в Ханты-Мансийске заметил идущего по территории медвежонка
Как пишет издание Dni.ru, после случившегося сотрудники сразу отправили заявление в Департамент охраны природы.
Жителям и гостям города рекомендовали воздержаться от прогулок возле «Миснэ», поскольку рядом с медвежонком всегда находится медведица. Однако сотрудник ведомства в Югре на территории гостиницы никого не обнаружил.
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