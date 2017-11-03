В гостиницу Ханты-Мансийска забрел медвежонок

Утром 3 ноября работник гостиничного комплекса «Миснэ» в Ханты-Мансийске заметил идущего по территории медвежонка

Как пишет издание Dni.ru, после случившегося сотрудники сразу отправили заявление в Департамент охраны природы.

Жителям и гостям города рекомендовали воздержаться от прогулок возле «Миснэ», поскольку рядом с медвежонком всегда находится медведица. Однако сотрудник ведомства в Югре на территории гостиницы никого не обнаружил.